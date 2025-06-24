Divisas / ONMD
ONMD: OneMedNet Corp - Class A
0.89 USD 0.01 (1.11%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ONMD de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.88, mientras que el máximo ha alcanzado 0.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas OneMedNet Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
0.88 0.92
Rango anual
0.30 1.56
- Cierres anteriores
- 0.90
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.88
- High
- 0.92
- Volumen
- 147
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- 5.95%
- Cambio a 6 meses
- 64.81%
- Cambio anual
- 41.27%
