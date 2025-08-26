FiyatlarBölümler
Dövizler / ON
ON: ON Semiconductor Corporation

51.07 USD 0.76 (1.47%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ON fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.31 ve Yüksek fiyatı olarak 51.63 aralığında işlem gördü.

ON Semiconductor Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
50.31 51.63
Yıllık aralık
31.04 75.97
Önceki kapanış
51.83
Açılış
51.61
Satış
51.07
Alış
51.37
Düşük
50.31
Yüksek
51.63
Hacim
15.966 K
Günlük değişim
-1.47%
Aylık değişim
6.15%
6 aylık değişim
26.07%
Yıllık değişim
-29.35%
21 Eylül, Pazar