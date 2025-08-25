Währungen / ON
ON: ON Semiconductor Corporation
51.83 USD 2.03 (4.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ON hat sich für heute um 4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.67 bis zu einem Hoch von 52.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die ON Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
50.67 52.61
Jahresspanne
31.04 75.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.80
- Eröffnung
- 51.40
- Bid
- 51.83
- Ask
- 52.13
- Tief
- 50.67
- Hoch
- 52.61
- Volumen
- 22.358 K
- Tagesänderung
- 4.08%
- Monatsänderung
- 7.73%
- 6-Monatsänderung
- 27.94%
- Jahresänderung
- -28.30%
