ON: ON Semiconductor Corporation

51.83 USD 2.03 (4.08%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ON hat sich für heute um 4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.67 bis zu einem Hoch von 52.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die ON Semiconductor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
50.67 52.61
Jahresspanne
31.04 75.97
Vorheriger Schlusskurs
49.80
Eröffnung
51.40
Bid
51.83
Ask
52.13
Tief
50.67
Hoch
52.61
Volumen
22.358 K
Tagesänderung
4.08%
Monatsänderung
7.73%
6-Monatsänderung
27.94%
Jahresänderung
-28.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K