Divisas / ON
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ON: ON Semiconductor Corporation
49.80 USD 0.24 (0.48%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ON de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.03, mientras que el máximo ha alcanzado 51.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ON Semiconductor Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ON News
- Lloyds Banking Group amplía su asociación con Broadcom para la banca digital
- Lloyds Banking Group amplía asociación con Broadcom para banca digital
- Here is What to Know Beyond Why ON Semiconductor Corporation (ON) is a Trending Stock
- El director ejecutivo de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por 50 millones de dólares
- CEO de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por $50 millones
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Investigación arancelaria de China podría cambiar la dinámica del mercado de chips
- La investigación arancelaria de China podría cambiar la dinámica del mercado de chips analógicos: Bernstein
- China’s tariff investigation could shift analog chip market dynamics: Bernstein
- Las acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- Acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- ON Semiconductor Corp. (ON) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- 1 Growth Stock Down 24% to Buy Right Now
- ON Semiconductor: Short-Term Pain, Long-Term Upside Keeps Me Buying (NASDAQ:ON)
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Taiwan Semiconductor Stock Up 26% in 6 Months: Hold or Book Profits?
- ON Semiconductor Corporation (ON) Semiconductor Corporation
- ON Semiconductor Corp. (ON) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- ON Semiconductor Corp. (ON) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- OnSemi at Deutsche Bank’s 2025 Conference: Strategic Focus on Growth
- ON Semiconductor Corporation (ON) Deutsche Bank 2025 Technology Conference Call (Transcript)
- Is Trending Stock ON Semiconductor Corporation (ON) a Buy Now?
Rango diario
49.03 51.60
Rango anual
31.04 75.97
- Cierres anteriores
- 49.56
- Open
- 49.59
- Bid
- 49.80
- Ask
- 50.10
- Low
- 49.03
- High
- 51.60
- Volumen
- 15.354 K
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- 3.51%
- Cambio a 6 meses
- 22.93%
- Cambio anual
- -31.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B