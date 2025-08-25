Валюты / ON
ON: ON Semiconductor Corporation
49.56 USD 1.45 (3.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ON за сегодня изменился на 3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.33, а максимальная — 49.84.
Следите за динамикой ON Semiconductor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ON
- Here is What to Know Beyond Why ON Semiconductor Corporation (ON) is a Trending Stock
- Гендиректор Broadcom (AVGO) Тан Хок Э продает акции на $50 млн
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Расследование Китая по тарифам может изменить динамику рынка аналоговых чипов
- China’s tariff investigation could shift analog chip market dynamics: Bernstein
- Уолл-стрит идет к новым рекордам в ожидании снижения ставки ФРС
- Акции полупроводниковых компаний падают после начала расследований Китаем против американских чипов
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- ON Semiconductor Corp. (ON) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- 1 Growth Stock Down 24% to Buy Right Now
- ON Semiconductor: Short-Term Pain, Long-Term Upside Keeps Me Buying (NASDAQ:ON)
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Taiwan Semiconductor Stock Up 26% in 6 Months: Hold or Book Profits?
- ON Semiconductor Corporation (ON) Semiconductor Corporation
- ON Semiconductor Corp. (ON) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- ON Semiconductor Corp. (ON) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- OnSemi at Deutsche Bank’s 2025 Conference: Strategic Focus on Growth
- ON Semiconductor Corporation (ON) Deutsche Bank 2025 Technology Conference Call (Transcript)
- Is Trending Stock ON Semiconductor Corporation (ON) a Buy Now?
- Automotive semiconductor cycle gains momentum, UBS reiterates positive stance
- Aehr Test Systems: Narrative Has Shifted To AI (Rating Upgrade) (NASDAQ:AEHR)
- NVTS Targets AI Data Centers: Can it Capitalize on the 800-Volt Shift?
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
Дневной диапазон
48.33 49.84
Годовой диапазон
31.04 75.97
- Предыдущее закрытие
- 48.11
- Open
- 48.50
- Bid
- 49.56
- Ask
- 49.86
- Low
- 48.33
- High
- 49.84
- Объем
- 19.539 K
- Дневное изменение
- 3.01%
- Месячное изменение
- 3.01%
- 6-месячное изменение
- 22.34%
- Годовое изменение
- -31.44%
