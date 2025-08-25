КотировкиРазделы
ON: ON Semiconductor Corporation

49.56 USD 1.45 (3.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ON за сегодня изменился на 3.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.33, а максимальная — 49.84.

Дневной диапазон
48.33 49.84
Годовой диапазон
31.04 75.97
Предыдущее закрытие
48.11
Open
48.50
Bid
49.56
Ask
49.86
Low
48.33
High
49.84
Объем
19.539 K
Дневное изменение
3.01%
Месячное изменение
3.01%
6-месячное изменение
22.34%
Годовое изменение
-31.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.