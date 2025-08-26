QuotazioniSezioni
ON: ON Semiconductor Corporation

51.07 USD 0.76 (1.47%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ON ha avuto una variazione del -1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.31 e ad un massimo di 51.63.

Segui le dinamiche di ON Semiconductor Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
50.31 51.63
Intervallo Annuale
31.04 75.97
Chiusura Precedente
51.83
Apertura
51.61
Bid
51.07
Ask
51.37
Minimo
50.31
Massimo
51.63
Volume
15.966 K
Variazione giornaliera
-1.47%
Variazione Mensile
6.15%
Variazione Semestrale
26.07%
Variazione Annuale
-29.35%
20 settembre, sabato