ON: ON Semiconductor Corporation
51.15 USD 1.35 (2.71%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ON para hoje mudou para 2.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.67 e o mais alto foi 51.68.
Veja a dinâmica do par de moedas ON Semiconductor Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
50.67 51.68
Faixa anual
31.04 75.97
- Fechamento anterior
- 49.80
- Open
- 51.40
- Bid
- 51.15
- Ask
- 51.45
- Low
- 50.67
- High
- 51.68
- Volume
- 1.382 K
- Mudança diária
- 2.71%
- Mudança mensal
- 6.32%
- Mudança de 6 meses
- 26.27%
- Mudança anual
- -29.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh