통화 / ON
ON: ON Semiconductor Corporation
51.07 USD 0.76 (1.47%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ON 환율이 오늘 -1.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.31이고 고가는 51.63이었습니다.
ON Semiconductor Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ON News
- PHP 벤처스, 합병 마감일 연장 위해 4,770.70달러 예치
- 브로드컴, 로이즈뱅킹그룹과 파트너십 확대
- Here is What to Know Beyond Why ON Semiconductor Corporation (ON) is a Trending Stock
- 브로드컴 CEO Tan Hock E, 5천만 달러 상당 주식 매도
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- 중국의 관세 조사, 아날로그 칩 시장 역학 변화 가능성: 번스타인
- 로스차일드, 관세 및 어려운 스포츠웨어 환경으로 인해 언더아머 등급 하향 조정
- 중국, 미국 반도체 조사 착수 후 반도체 주식 하락
- ON Semiconductor Corp. (ON) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- 1 Growth Stock Down 24% to Buy Right Now
- ON Semiconductor: Short-Term Pain, Long-Term Upside Keeps Me Buying (NASDAQ:ON)
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Taiwan Semiconductor Stock Up 26% in 6 Months: Hold or Book Profits?
- ON Semiconductor Corporation (ON) Semiconductor Corporation
- ON Semiconductor Corp. (ON) Up 3.6% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- ON Semiconductor Corp. (ON) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- OnSemi at Deutsche Bank’s 2025 Conference: Strategic Focus on Growth
- ON Semiconductor Corporation (ON) Deutsche Bank 2025 Technology Conference Call (Transcript)
- Is Trending Stock ON Semiconductor Corporation (ON) a Buy Now?
- Automotive semiconductor cycle gains momentum, UBS reiterates positive stance
일일 변동 비율
50.31 51.63
년간 변동
31.04 75.97
- 이전 종가
- 51.83
- 시가
- 51.61
- Bid
- 51.07
- Ask
- 51.37
- 저가
- 50.31
- 고가
- 51.63
- 볼륨
- 15.966 K
- 일일 변동
- -1.47%
- 월 변동
- 6.15%
- 6개월 변동
- 26.07%
- 년간 변동율
- -29.35%
