Dövizler / OMAB
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
107.09 USD 0.47 (0.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OMAB fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 107.09 ve Yüksek fiyatı olarak 109.57 aralığında işlem gördü.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
107.09 109.57
Yıllık aralık
62.37 116.25
- Önceki kapanış
- 107.56
- Açılış
- 108.44
- Satış
- 107.09
- Alış
- 107.39
- Düşük
- 107.09
- Yüksek
- 109.57
- Hacim
- 223
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 4.97%
- 6 aylık değişim
- 37.00%
- Yıllık değişim
- 57.53%
21 Eylül, Pazar