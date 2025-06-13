FiyatlarBölümler
Dövizler / OMAB
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

107.09 USD 0.47 (0.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OMAB fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 107.09 ve Yüksek fiyatı olarak 109.57 aralığında işlem gördü.

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

OMAB haberleri

Günlük aralık
107.09 109.57
Yıllık aralık
62.37 116.25
Önceki kapanış
107.56
Açılış
108.44
Satış
107.09
Alış
107.39
Düşük
107.09
Yüksek
109.57
Hacim
223
Günlük değişim
-0.44%
Aylık değişim
4.97%
6 aylık değişim
37.00%
Yıllık değişim
57.53%
21 Eylül, Pazar