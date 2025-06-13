Währungen / OMAB
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
108.68 USD 1.12 (1.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OMAB hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.39 bis zu einem Hoch von 109.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
107.39 109.57
Jahresspanne
62.37 116.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.56
- Eröffnung
- 108.44
- Bid
- 108.68
- Ask
- 108.98
- Tief
- 107.39
- Hoch
- 109.57
- Volumen
- 113
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- 6.53%
- 6-Monatsänderung
- 39.03%
- Jahresänderung
- 59.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K