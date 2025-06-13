KurseKategorien
Währungen / OMAB
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

108.68 USD 1.12 (1.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OMAB hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.39 bis zu einem Hoch von 109.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
107.39 109.57
Jahresspanne
62.37 116.25
Vorheriger Schlusskurs
107.56
Eröffnung
108.44
Bid
108.68
Ask
108.98
Tief
107.39
Hoch
109.57
Volumen
113
Tagesänderung
1.04%
Monatsänderung
6.53%
6-Monatsänderung
39.03%
Jahresänderung
59.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K