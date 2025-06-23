КотировкиРазделы
OMAB
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

105.53 USD 3.26 (3.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OMAB за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.53, а максимальная — 108.52.

Следите за динамикой Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости OMAB

Дневной диапазон
105.53 108.52
Годовой диапазон
62.37 116.25
Предыдущее закрытие
108.79
Open
108.52
Bid
105.53
Ask
105.83
Low
105.53
High
108.52
Объем
78
Дневное изменение
-3.00%
Месячное изменение
3.44%
6-месячное изменение
35.00%
Годовое изменение
55.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.