OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
105.53 USD 3.26 (3.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMAB за сегодня изменился на -3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.53, а максимальная — 108.52.
Следите за динамикой Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OMAB
- Рынок акций Мексики закрылся ростом, S&P/BMV IPC прибавил 0,49%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.49%
- Central North Airport Group sees 7.4% rise in August passenger traffic
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Monterrey Hub, Cash Flow Machine (OMAB)
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.24%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.96%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Commercial Revenues Are Booming (OMAB)
- OMA Q2 2025 presentation: Passenger growth drives revenue beat amid expansion
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.34%
- Here’s Kathmandu Capital’s investment Thesis for Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.47%
- Earnings call transcript: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Q2 2025 revenue beats estimates
- Aeroportuario del Centro Norte earnings missed by Mex$1.47, revenue topped estimates
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.42%
- Central North Airport Group reports 11.3% rise in Q2 passenger traffic
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Zillow Earns Coveted Spot In Group Of A-List Stocks Primed For Breakout
- Stocks Showing Improving Market Leadership: Zillow Group Cl C Earns 84 RS Rating
- OMA reports 8.5% rise in June passenger traffic at Mexican airports
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.15%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.33%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): A Bull Case Theory
Дневной диапазон
105.53 108.52
Годовой диапазон
62.37 116.25
- Предыдущее закрытие
- 108.79
- Open
- 108.52
- Bid
- 105.53
- Ask
- 105.83
- Low
- 105.53
- High
- 108.52
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- -3.00%
- Месячное изменение
- 3.44%
- 6-месячное изменение
- 35.00%
- Годовое изменение
- 55.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.