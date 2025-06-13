Valute / OMAB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
107.09 USD 0.47 (0.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMAB ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 107.09 e ad un massimo di 109.57.
Segui le dinamiche di Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMAB News
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.49%
- Central North Airport Group sees 7.4% rise in August passenger traffic
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Monterrey Hub, Cash Flow Machine (OMAB)
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.24%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.96%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Commercial Revenues Are Booming (OMAB)
- OMA Q2 2025 presentation: Passenger growth drives revenue beat amid expansion
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.34%
- Here’s Kathmandu Capital’s investment Thesis for Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.47%
- Earnings call transcript: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Q2 2025 revenue beats estimates
- Aeroportuario del Centro Norte earnings missed by Mex$1.47, revenue topped estimates
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.42%
- Central North Airport Group reports 11.3% rise in Q2 passenger traffic
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Zillow Earns Coveted Spot In Group Of A-List Stocks Primed For Breakout
- Stocks Showing Improving Market Leadership: Zillow Group Cl C Earns 84 RS Rating
- OMA reports 8.5% rise in June passenger traffic at Mexican airports
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.15%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.33%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): A Bull Case Theory
- 12 Undercovered Stocks: Kraken Robotics, Honeywell, Blue Owl Capital And More
Intervallo Giornaliero
107.09 109.57
Intervallo Annuale
62.37 116.25
- Chiusura Precedente
- 107.56
- Apertura
- 108.44
- Bid
- 107.09
- Ask
- 107.39
- Minimo
- 107.09
- Massimo
- 109.57
- Volume
- 223
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 4.97%
- Variazione Semestrale
- 37.00%
- Variazione Annuale
- 57.53%
21 settembre, domenica