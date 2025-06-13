QuotazioniSezioni
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

107.09 USD 0.47 (0.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OMAB ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 107.09 e ad un massimo di 109.57.

Segui le dinamiche di Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
107.09 109.57
Intervallo Annuale
62.37 116.25
Chiusura Precedente
107.56
Apertura
108.44
Bid
107.09
Ask
107.39
Minimo
107.09
Massimo
109.57
Volume
223
Variazione giornaliera
-0.44%
Variazione Mensile
4.97%
Variazione Semestrale
37.00%
Variazione Annuale
57.53%
