CotizacionesSecciones
Divisas / OMAB
Volver a Acciones

OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

106.77 USD 1.24 (1.18%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de OMAB de hoy ha cambiado un 1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.33, mientras que el máximo ha alcanzado 108.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMAB News

Rango diario
106.33 108.39
Rango anual
62.37 116.25
Cierres anteriores
105.53
Open
106.34
Bid
106.77
Ask
107.07
Low
106.33
High
108.39
Volumen
158
Cambio diario
1.18%
Cambio mensual
4.66%
Cambio a 6 meses
36.59%
Cambio anual
57.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B