通貨 / OMAB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
107.56 USD 0.79 (0.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OMABの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり104.76の安値と108.56の高値で取引されました。
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMAB News
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.49%
- Central North Airport Group sees 7.4% rise in August passenger traffic
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Monterrey Hub, Cash Flow Machine (OMAB)
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.24%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.96%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Commercial Revenues Are Booming (OMAB)
- OMA Q2 2025 presentation: Passenger growth drives revenue beat amid expansion
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.34%
- Here’s Kathmandu Capital’s investment Thesis for Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.47%
- Earnings call transcript: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Q2 2025 revenue beats estimates
- Aeroportuario del Centro Norte earnings missed by Mex$1.47, revenue topped estimates
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.42%
- Central North Airport Group reports 11.3% rise in Q2 passenger traffic
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Zillow Earns Coveted Spot In Group Of A-List Stocks Primed For Breakout
- Stocks Showing Improving Market Leadership: Zillow Group Cl C Earns 84 RS Rating
- OMA reports 8.5% rise in June passenger traffic at Mexican airports
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.15%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.33%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): A Bull Case Theory
- 12 Undercovered Stocks: Kraken Robotics, Honeywell, Blue Owl Capital And More
1日のレンジ
104.76 108.56
1年のレンジ
62.37 116.25
- 以前の終値
- 106.77
- 始値
- 107.05
- 買値
- 107.56
- 買値
- 107.86
- 安値
- 104.76
- 高値
- 108.56
- 出来高
- 90
- 1日の変化
- 0.74%
- 1ヶ月の変化
- 5.43%
- 6ヶ月の変化
- 37.60%
- 1年の変化
- 58.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K