クォートセクション
通貨 / OMAB
株に戻る

OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

107.56 USD 0.79 (0.74%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OMABの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり104.76の安値と108.56の高値で取引されました。

Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OMAB News

1日のレンジ
104.76 108.56
1年のレンジ
62.37 116.25
以前の終値
106.77
始値
107.05
買値
107.56
買値
107.86
安値
104.76
高値
108.56
出来高
90
1日の変化
0.74%
1ヶ月の変化
5.43%
6ヶ月の変化
37.60%
1年の変化
58.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K