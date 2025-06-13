CotationsSections
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

107.09 USD 0.47 (0.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OMAB a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 107.09 et à un maximum de 109.57.

Suivez la dynamique Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
107.09 109.57
Range Annuel
62.37 116.25
Clôture Précédente
107.56
Ouverture
108.44
Bid
107.09
Ask
107.39
Plus Bas
107.09
Plus Haut
109.57
Volume
223
Changement quotidien
-0.44%
Changement Mensuel
4.97%
Changement à 6 Mois
37.00%
Changement Annuel
57.53%
