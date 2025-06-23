Moedas / OMAB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
107.56 USD 0.79 (0.74%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OMAB para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 104.76 e o mais alto foi 108.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMAB Notícias
- México - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice S&P/BMV IPC avançou 0,49%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.49%
- Central North Airport Group sees 7.4% rise in August passenger traffic
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Monterrey Hub, Cash Flow Machine (OMAB)
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.24%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.96%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Commercial Revenues Are Booming (OMAB)
- OMA Q2 2025 presentation: Passenger growth drives revenue beat amid expansion
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.34%
- Here’s Kathmandu Capital’s investment Thesis for Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.47%
- Earnings call transcript: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Q2 2025 revenue beats estimates
- Aeroportuario del Centro Norte earnings missed by Mex$1.47, revenue topped estimates
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.42%
- Central North Airport Group reports 11.3% rise in Q2 passenger traffic
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Zillow Earns Coveted Spot In Group Of A-List Stocks Primed For Breakout
- Stocks Showing Improving Market Leadership: Zillow Group Cl C Earns 84 RS Rating
- OMA reports 8.5% rise in June passenger traffic at Mexican airports
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.15%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.33%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): A Bull Case Theory
Faixa diária
104.76 108.56
Faixa anual
62.37 116.25
- Fechamento anterior
- 106.77
- Open
- 107.05
- Bid
- 107.56
- Ask
- 107.86
- Low
- 104.76
- High
- 108.56
- Volume
- 90
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 5.43%
- Mudança de 6 meses
- 37.60%
- Mudança anual
- 58.22%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh