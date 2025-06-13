Currencies / OMAB
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
105.53 USD 3.26 (3.00%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
OMAB exchange rate has changed by -3.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 105.53 and at a high of 108.52.
Follow Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
OMAB News
Daily Range
105.53 108.52
Year Range
62.37 116.25
- Previous Close
- 108.79
- Open
- 108.52
- Bid
- 105.53
- Ask
- 105.83
- Low
- 105.53
- High
- 108.52
- Volume
- 78
- Daily Change
- -3.00%
- Month Change
- 3.44%
- 6 Months Change
- 35.00%
- Year Change
- 55.24%
