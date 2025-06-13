QuotesSections
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American

105.53 USD 3.26 (3.00%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

OMAB exchange rate has changed by -3.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 105.53 and at a high of 108.52.

Follow Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
105.53 108.52
Year Range
62.37 116.25
Previous Close
108.79
Open
108.52
Bid
105.53
Ask
105.83
Low
105.53
High
108.52
Volume
78
Daily Change
-3.00%
Month Change
3.44%
6 Months Change
35.00%
Year Change
55.24%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev