통화 / OMAB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
OMAB: Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American
107.09 USD 0.47 (0.44%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OMAB 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 107.09이고 고가는 109.57이었습니다.
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OMAB News
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.49%
- Central North Airport Group sees 7.4% rise in August passenger traffic
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Monterrey Hub, Cash Flow Machine (OMAB)
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.24%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.96%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte: Commercial Revenues Are Booming (OMAB)
- OMA Q2 2025 presentation: Passenger growth drives revenue beat amid expansion
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.34%
- Here’s Kathmandu Capital’s investment Thesis for Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.47%
- Earnings call transcript: Grupo Aeroportuario del Centro Norte Q2 2025 revenue beats estimates
- Aeroportuario del Centro Norte earnings missed by Mex$1.47, revenue topped estimates
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.42%
- Central North Airport Group reports 11.3% rise in Q2 passenger traffic
- Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Outperforming Other Transportation Stocks This Year?
- Grupo Aeroportuario del Sureste: Remaining Bullish Despite Softer Traffic Growth
- Corporacion America Airports: Soaring Traffic Makes This Dip Worth Buying (NYSE:CAAP)
- Zillow Earns Coveted Spot In Group Of A-List Stocks Primed For Breakout
- Stocks Showing Improving Market Leadership: Zillow Group Cl C Earns 84 RS Rating
- OMA reports 8.5% rise in June passenger traffic at Mexican airports
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.15%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.33%
- Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB): A Bull Case Theory
- 12 Undercovered Stocks: Kraken Robotics, Honeywell, Blue Owl Capital And More
일일 변동 비율
107.09 109.57
년간 변동
62.37 116.25
- 이전 종가
- 107.56
- 시가
- 108.44
- Bid
- 107.09
- Ask
- 107.39
- 저가
- 107.09
- 고가
- 109.57
- 볼륨
- 223
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 4.97%
- 6개월 변동
- 37.00%
- 년간 변동율
- 57.53%
20 9월, 토요일