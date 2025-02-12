Dövizler / OCFT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.23 USD 0.03 (0.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OCFT fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.15 ve Yüksek fiyatı olarak 7.23 aralığında işlem gördü.
OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCFT haberleri
- OneConnect: The New Business Model (NYSE:OCFT)
- oneconnect financial technology announces delay in scheme document dispatch
- OneConnect Announces Annual General Meeting Results
- OneConnect reports Q1 2025 unaudited results
- OneConnect announces board meeting date
- OneConnect appoints independent financial adviser
- OneConnect Unveils AI Agent Platform, Boosting Banking Efficiency and Innovation - OneConnect Financial Tech (NYSE:OCFT)
- OneConnect's Painful Pivot To Self-Reliance (NYSE:OCFT)
Günlük aralık
7.15 7.23
Yıllık aralık
2.08 7.61
- Önceki kapanış
- 7.20
- Açılış
- 7.15
- Satış
- 7.23
- Alış
- 7.53
- Düşük
- 7.15
- Yüksek
- 7.23
- Hacim
- 16
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- -0.14%
- 6 aylık değişim
- 7.91%
- Yıllık değişim
- 180.23%
21 Eylül, Pazar