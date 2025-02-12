통화 / OCFT
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.23 USD 0.03 (0.42%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OCFT 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.15이고 고가는 7.23이었습니다.
OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
7.15 7.23
년간 변동
2.08 7.61
- 이전 종가
- 7.20
- 시가
- 7.15
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- 저가
- 7.15
- 고가
- 7.23
- 볼륨
- 16
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- -0.14%
- 6개월 변동
- 7.91%
- 년간 변동율
- 180.23%
20 9월, 토요일