货币 / OCFT
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.17 USD 0.06 (0.83%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OCFT汇率已更改-0.83%。当日，交易品种以低点7.15和高点7.25进行交易。
关注OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OCFT新闻
- OneConnect: The New Business Model (NYSE:OCFT)
- oneconnect financial technology announces delay in scheme document dispatch
- OneConnect Announces Annual General Meeting Results
- OneConnect reports Q1 2025 unaudited results
- OneConnect announces board meeting date
- OneConnect appoints independent financial adviser
- OneConnect Unveils AI Agent Platform, Boosting Banking Efficiency and Innovation - OneConnect Financial Tech (NYSE:OCFT)
- OneConnect's Painful Pivot To Self-Reliance (NYSE:OCFT)
日范围
7.15 7.25
年范围
2.08 7.61
- 前一天收盘价
- 7.23
- 开盘价
- 7.25
- 卖价
- 7.17
- 买价
- 7.47
- 最低价
- 7.15
- 最高价
- 7.25
- 交易量
- 28
- 日变化
- -0.83%
- 月变化
- -0.97%
- 6个月变化
- 7.01%
- 年变化
- 177.91%
