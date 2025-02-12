Валюты / OCFT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.23 USD 0.04 (0.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCFT за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.15, а максимальная — 7.29.
Следите за динамикой OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OCFT
- OneConnect: The New Business Model (NYSE:OCFT)
- oneconnect financial technology announces delay in scheme document dispatch
- OneConnect Announces Annual General Meeting Results
- OneConnect reports Q1 2025 unaudited results
- OneConnect announces board meeting date
- OneConnect appoints independent financial adviser
- OneConnect Unveils AI Agent Platform, Boosting Banking Efficiency and Innovation - OneConnect Financial Tech (NYSE:OCFT)
- OneConnect's Painful Pivot To Self-Reliance (NYSE:OCFT)
Дневной диапазон
7.15 7.29
Годовой диапазон
2.08 7.61
- Предыдущее закрытие
- 7.19
- Open
- 7.28
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- Low
- 7.15
- High
- 7.29
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- -0.14%
- 6-месячное изменение
- 7.91%
- Годовое изменение
- 180.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.