OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.23 USD 0.03 (0.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OCFT a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.15 et à un maximum de 7.23.
Suivez la dynamique OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OCFT Nouvelles
- OneConnect: The New Business Model (NYSE:OCFT)
- oneconnect financial technology announces delay in scheme document dispatch
- OneConnect Announces Annual General Meeting Results
- OneConnect reports Q1 2025 unaudited results
- OneConnect announces board meeting date
- OneConnect appoints independent financial adviser
- OneConnect Unveils AI Agent Platform, Boosting Banking Efficiency and Innovation - OneConnect Financial Tech (NYSE:OCFT)
- OneConnect's Painful Pivot To Self-Reliance (NYSE:OCFT)
Range quotidien
7.15 7.23
Range Annuel
2.08 7.61
- Clôture Précédente
- 7.20
- Ouverture
- 7.15
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- Plus Bas
- 7.15
- Plus Haut
- 7.23
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- -0.14%
- Changement à 6 Mois
- 7.91%
- Changement Annuel
- 180.23%
20 septembre, samedi