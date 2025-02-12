KurseKategorien
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar

7.18 USD 0.02 (0.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OCFT hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.15 bis zu einem Hoch von 7.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OCFT News

Tagesspanne
7.15 7.18
Jahresspanne
2.08 7.61
Vorheriger Schlusskurs
7.20
Eröffnung
7.15
Bid
7.18
Ask
7.48
Tief
7.15
Hoch
7.18
Volumen
3
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
-0.83%
6-Monatsänderung
7.16%
Jahresänderung
178.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K