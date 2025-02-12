Währungen / OCFT
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.18 USD 0.02 (0.28%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCFT hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.15 bis zu einem Hoch von 7.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCFT News
- OneConnect: The New Business Model (NYSE:OCFT)
- oneconnect financial technology announces delay in scheme document dispatch
- OneConnect Announces Annual General Meeting Results
- OneConnect reports Q1 2025 unaudited results
- OneConnect announces board meeting date
- OneConnect appoints independent financial adviser
- OneConnect Unveils AI Agent Platform, Boosting Banking Efficiency and Innovation - OneConnect Financial Tech (NYSE:OCFT)
- OneConnect's Painful Pivot To Self-Reliance (NYSE:OCFT)
Tagesspanne
7.15 7.18
Jahresspanne
2.08 7.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.20
- Eröffnung
- 7.15
- Bid
- 7.18
- Ask
- 7.48
- Tief
- 7.15
- Hoch
- 7.18
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- 7.16%
- Jahresänderung
- 178.29%
