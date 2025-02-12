通貨 / OCFT
OCFT: OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Shar
7.20 USD 0.01 (0.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OCFTの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり7.13の安値と7.23の高値で取引されました。
OneConnect Financial Technology Co Ltd American Depositary Sharダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OCFT News
- OneConnect: The New Business Model (NYSE:OCFT)
- oneconnect financial technology announces delay in scheme document dispatch
- OneConnect Announces Annual General Meeting Results
- OneConnect reports Q1 2025 unaudited results
- OneConnect announces board meeting date
- OneConnect appoints independent financial adviser
- OneConnect Unveils AI Agent Platform, Boosting Banking Efficiency and Innovation - OneConnect Financial Tech (NYSE:OCFT)
- OneConnect's Painful Pivot To Self-Reliance (NYSE:OCFT)
1日のレンジ
7.13 7.23
1年のレンジ
2.08 7.61
- 以前の終値
- 7.19
- 始値
- 7.13
- 買値
- 7.20
- 買値
- 7.50
- 安値
- 7.13
- 高値
- 7.23
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- -0.55%
- 6ヶ月の変化
- 7.46%
- 1年の変化
- 179.07%
