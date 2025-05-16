FiyatlarBölümler
Dövizler / OBT
Geri dön - Hisse senetleri

OBT: Orange County Bancorp Inc

26.04 USD 0.68 (2.54%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OBT fiyatı bugün -2.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.01 ve Yüksek fiyatı olarak 27.00 aralığında işlem gördü.

Orange County Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OBT haberleri

Günlük aralık
26.01 27.00
Yıllık aralık
20.97 33.06
Önceki kapanış
26.72
Açılış
26.75
Satış
26.04
Alış
26.34
Düşük
26.01
Yüksek
27.00
Hacim
258
Günlük değişim
-2.54%
Aylık değişim
0.04%
6 aylık değişim
10.25%
Yıllık değişim
-13.92%
21 Eylül, Pazar