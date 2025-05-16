Dövizler / OBT
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.04 USD 0.68 (2.54%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OBT fiyatı bugün -2.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.01 ve Yüksek fiyatı olarak 27.00 aralığında işlem gördü.
Orange County Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Orange County Bancorp director and subsidiary CEO resigns
- Orange County (OBT) Q2 EPS Up 19%
- Orange County Bancorp earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Flagstar Financial (FLG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Orange Bank & Trust promotes Elizabeth Jones to executive VP
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Orange County Bancorp, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
- Orange County Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend
Günlük aralık
26.01 27.00
Yıllık aralık
20.97 33.06
- Önceki kapanış
- 26.72
- Açılış
- 26.75
- Satış
- 26.04
- Alış
- 26.34
- Düşük
- 26.01
- Yüksek
- 27.00
- Hacim
- 258
- Günlük değişim
- -2.54%
- Aylık değişim
- 0.04%
- 6 aylık değişim
- 10.25%
- Yıllık değişim
- -13.92%
21 Eylül, Pazar