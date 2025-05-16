通貨 / OBT
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.72 USD 0.70 (2.69%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OBTの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり26.28の安値と26.83の高値で取引されました。
Orange County Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
26.28 26.83
1年のレンジ
20.97 33.06
- 以前の終値
- 26.02
- 始値
- 26.35
- 買値
- 26.72
- 買値
- 27.02
- 安値
- 26.28
- 高値
- 26.83
- 出来高
- 133
- 1日の変化
- 2.69%
- 1ヶ月の変化
- 2.65%
- 6ヶ月の変化
- 13.12%
- 1年の変化
- -11.67%
