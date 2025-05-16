クォートセクション
通貨 / OBT
株に戻る

OBT: Orange County Bancorp Inc

26.72 USD 0.70 (2.69%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OBTの今日の為替レートは、2.69%変化しました。日中、通貨は1あたり26.28の安値と26.83の高値で取引されました。

Orange County Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OBT News

1日のレンジ
26.28 26.83
1年のレンジ
20.97 33.06
以前の終値
26.02
始値
26.35
買値
26.72
買値
27.02
安値
26.28
高値
26.83
出来高
133
1日の変化
2.69%
1ヶ月の変化
2.65%
6ヶ月の変化
13.12%
1年の変化
-11.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K