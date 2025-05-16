货币 / OBT
OBT: Orange County Bancorp Inc
25.95 USD 0.00 (0.00%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OBT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.71和高点26.16进行交易。
关注Orange County Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OBT新闻
日范围
25.71 26.16
年范围
20.97 33.06
- 前一天收盘价
- 25.95
- 开盘价
- 25.95
- 卖价
- 25.95
- 买价
- 26.25
- 最低价
- 25.71
- 最高价
- 26.16
- 交易量
- 102
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.31%
- 6个月变化
- 9.86%
- 年变化
- -14.21%
