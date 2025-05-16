CotationsSections
OBT: Orange County Bancorp Inc

26.04 USD 0.68 (2.54%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OBT a changé de -2.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.01 et à un maximum de 27.00.

Suivez la dynamique Orange County Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.01 27.00
Range Annuel
20.97 33.06
Clôture Précédente
26.72
Ouverture
26.75
Bid
26.04
Ask
26.34
Plus Bas
26.01
Plus Haut
27.00
Volume
258
Changement quotidien
-2.54%
Changement Mensuel
0.04%
Changement à 6 Mois
10.25%
Changement Annuel
-13.92%
20 septembre, samedi