Devises / OBT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.04 USD 0.68 (2.54%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OBT a changé de -2.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.01 et à un maximum de 27.00.
Suivez la dynamique Orange County Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBT Nouvelles
- Orange County Bancorp director and subsidiary CEO resigns
- Orange County (OBT) Q2 EPS Up 19%
- Orange County Bancorp earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Flagstar Financial (FLG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Orange Bank & Trust promotes Elizabeth Jones to executive VP
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Orange County Bancorp, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
- Orange County Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend
Range quotidien
26.01 27.00
Range Annuel
20.97 33.06
- Clôture Précédente
- 26.72
- Ouverture
- 26.75
- Bid
- 26.04
- Ask
- 26.34
- Plus Bas
- 26.01
- Plus Haut
- 27.00
- Volume
- 258
- Changement quotidien
- -2.54%
- Changement Mensuel
- 0.04%
- Changement à 6 Mois
- 10.25%
- Changement Annuel
- -13.92%
20 septembre, samedi