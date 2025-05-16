Moedas / OBT
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.72 USD 0.70 (2.69%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OBT para hoje mudou para 2.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.28 e o mais alto foi 26.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Orange County Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OBT Notícias
Faixa diária
26.28 26.83
Faixa anual
20.97 33.06
- Fechamento anterior
- 26.02
- Open
- 26.35
- Bid
- 26.72
- Ask
- 27.02
- Low
- 26.28
- High
- 26.83
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 2.69%
- Mudança mensal
- 2.65%
- Mudança de 6 meses
- 13.12%
- Mudança anual
- -11.67%
