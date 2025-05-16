Валюты / OBT
OBT: Orange County Bancorp Inc
25.95 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OBT за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.71, а максимальная — 26.16.
Следите за динамикой Orange County Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OBT
- Orange County Bancorp director and subsidiary CEO resigns
- Orange County (OBT) Q2 EPS Up 19%
- Orange County Bancorp earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Flagstar Financial (FLG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Orange Bank & Trust promotes Elizabeth Jones to executive VP
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Orange County Bancorp, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
- Orange County Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend
Дневной диапазон
25.71 26.16
Годовой диапазон
20.97 33.06
- Предыдущее закрытие
- 25.95
- Open
- 25.95
- Bid
- 25.95
- Ask
- 26.25
- Low
- 25.71
- High
- 26.16
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- 9.86%
- Годовое изменение
- -14.21%
