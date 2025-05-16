Valute / OBT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.04 USD 0.68 (2.54%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OBT ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.01 e ad un massimo di 27.00.
Segui le dinamiche di Orange County Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBT News
- Orange County Bancorp director and subsidiary CEO resigns
- Orange County (OBT) Q2 EPS Up 19%
- Orange County Bancorp earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Flagstar Financial (FLG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Orange Bank & Trust promotes Elizabeth Jones to executive VP
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Orange County Bancorp, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
- Orange County Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend
Intervallo Giornaliero
26.01 27.00
Intervallo Annuale
20.97 33.06
- Chiusura Precedente
- 26.72
- Apertura
- 26.75
- Bid
- 26.04
- Ask
- 26.34
- Minimo
- 26.01
- Massimo
- 27.00
- Volume
- 258
- Variazione giornaliera
- -2.54%
- Variazione Mensile
- 0.04%
- Variazione Semestrale
- 10.25%
- Variazione Annuale
- -13.92%
21 settembre, domenica