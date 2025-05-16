QuotazioniSezioni
OBT: Orange County Bancorp Inc

26.04 USD 0.68 (2.54%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OBT ha avuto una variazione del -2.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.01 e ad un massimo di 27.00.

Segui le dinamiche di Orange County Bancorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.01 27.00
Intervallo Annuale
20.97 33.06
Chiusura Precedente
26.72
Apertura
26.75
Bid
26.04
Ask
26.34
Minimo
26.01
Massimo
27.00
Volume
258
Variazione giornaliera
-2.54%
Variazione Mensile
0.04%
Variazione Semestrale
10.25%
Variazione Annuale
-13.92%
