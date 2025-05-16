Währungen / OBT
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.55 USD 0.17 (0.64%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OBT hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.31 bis zu einem Hoch von 27.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orange County Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.31 27.00
Jahresspanne
20.97 33.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.72
- Eröffnung
- 26.75
- Bid
- 26.55
- Ask
- 26.85
- Tief
- 26.31
- Hoch
- 27.00
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 2.00%
- 6-Monatsänderung
- 12.40%
- Jahresänderung
- -12.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K