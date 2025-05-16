Divisas / OBT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OBT: Orange County Bancorp Inc
26.02 USD 0.07 (0.27%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OBT de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.82, mientras que el máximo ha alcanzado 26.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Orange County Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OBT News
- Orange County Bancorp director and subsidiary CEO resigns
- Orange County (OBT) Q2 EPS Up 19%
- Orange County Bancorp earnings beat by $0.13, revenue topped estimates
- Orange County Bancorp, Inc. (OBT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Business First (BFST) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Flagstar Financial (FLG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- S&T Bancorp (STBA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Orange Bank & Trust promotes Elizabeth Jones to executive VP
- Thursday’s Insider Activity: Major Buys and Sells in US Stocks
- Orange County Bancorp, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stock
- Orange County Bancorp, Inc. Declares Cash Dividend
Rango diario
25.82 26.75
Rango anual
20.97 33.06
- Cierres anteriores
- 25.95
- Open
- 26.32
- Bid
- 26.02
- Ask
- 26.32
- Low
- 25.82
- High
- 26.75
- Volumen
- 196
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- -0.04%
- Cambio a 6 meses
- 10.16%
- Cambio anual
- -13.98%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B