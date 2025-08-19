FiyatlarBölümler
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A

208.94 USD 2.54 (1.23%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXST fiyatı bugün 1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 204.50 ve Yüksek fiyatı olarak 209.71 aralığında işlem gördü.

Nexstar Media Group Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
204.50 209.71
Yıllık aralık
141.66 223.36
Önceki kapanış
206.40
Açılış
206.89
Satış
208.94
Alış
209.24
Düşük
204.50
Yüksek
209.71
Hacim
722
Günlük değişim
1.23%
Aylık değişim
3.83%
6 aylık değişim
17.05%
Yıllık değişim
26.93%
21 Eylül, Pazar