Valute / NXST
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
208.94 USD 2.54 (1.23%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXST ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 204.50 e ad un massimo di 209.71.
Segui le dinamiche di Nexstar Media Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NXST News
Intervallo Giornaliero
204.50 209.71
Intervallo Annuale
141.66 223.36
- Chiusura Precedente
- 206.40
- Apertura
- 206.89
- Bid
- 208.94
- Ask
- 209.24
- Minimo
- 204.50
- Massimo
- 209.71
- Volume
- 722
- Variazione giornaliera
- 1.23%
- Variazione Mensile
- 3.83%
- Variazione Semestrale
- 17.05%
- Variazione Annuale
- 26.93%
20 settembre, sabato