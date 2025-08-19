QuotazioniSezioni
Valute / NXST
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A

208.94 USD 2.54 (1.23%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXST ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 204.50 e ad un massimo di 209.71.

Segui le dinamiche di Nexstar Media Group Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
204.50 209.71
Intervallo Annuale
141.66 223.36
Chiusura Precedente
206.40
Apertura
206.89
Bid
208.94
Ask
209.24
Minimo
204.50
Massimo
209.71
Volume
722
Variazione giornaliera
1.23%
Variazione Mensile
3.83%
Variazione Semestrale
17.05%
Variazione Annuale
26.93%
20 settembre, sabato