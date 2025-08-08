货币 / NXST
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
205.69 USD 2.74 (1.35%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXST汇率已更改1.35%。当日，交易品种以低点202.57和高点206.18进行交易。
关注Nexstar Media Group Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXST新闻
- Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Presents at Bank of America 2025 Media, Communications &
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Guggenheim downgrades TEGNA stock rating to Neutral following Nexstar acquisition
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Nexstar stock price target raised to $250 from $225 at Benchmark
- Guggenheim raises Nexstar stock price target to $250 on TEGNA deal
- Nexstar's $3.5B Power Grab: The Local TV Takeover That Could Rewrite Broadcast History
- Nexstar-Tegna deal puts Trump move to eliminate broadcast ownership rules to the test
- Tegna stock hits 52-week high at $21.06
- Nexstar Media Group stock hits all-time high at 222.56 USD
- Nexstar to buy smaller rival Tegna for $3.54 billion in big local-TV deal
- TEGNA stock rises after Nexstar announces $6.2 billion acquisition deal
- Sinclair offers to merge TV business with Tegna, WSJ reports
- 'The Flash' Star Danielle Panabaker Says She Was Paid 'Less Than $10,000' For Arrowverse Crossovers Despite Working Twice As Hard - Nexstar Media Gr (NASDAQ:NXST)
- Kyivstar CEO says Russia-Ukraine peace deal would boost value after U.S. listing
- What's Going On With Tegna Stock Monday? - Tegna (NYSE:TGNA)
- Nexstar-TEGNA: A Potential Win-Win, But With Regulatory Hurdles (NYSE:TGNA)
- Why International Money Express Shares Are Trading Higher By Around 54%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), C3.ai (NYSE:AI)
- Tegna Stock Soars Over 30% In After-Hours As Nexstar Nears Acquisition Deal, Raising Stakes For FCC Deregulation Fight: Report - Tegna (NYSE:TGNA), Nexstar Media Gr (NASDAQ:NXST)
- TV broadcaster Nexstar in advanced talks to acquire rival Tegna, WSJ reports
- Here’s Why Tegna Stock (TGNA) Is Rallying Today - TipRanks.com
- WSJ reports Tegna and Nexstar near deal, Tegna shares jump
日范围
202.57 206.18
年范围
141.66 223.36
- 前一天收盘价
- 202.95
- 开盘价
- 202.66
- 卖价
- 205.69
- 买价
- 205.99
- 最低价
- 202.57
- 最高价
- 206.18
- 交易量
- 61
- 日变化
- 1.35%
- 月变化
- 2.22%
- 6个月变化
- 15.23%
- 年变化
- 24.96%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值