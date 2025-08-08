Валюты / NXST
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
202.95 USD 1.65 (0.81%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXST за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 201.16, а максимальная — 204.20.
Следите за динамикой Nexstar Media Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
201.16 204.20
Годовой диапазон
141.66 223.36
- Предыдущее закрытие
- 204.60
- Open
- 204.11
- Bid
- 202.95
- Ask
- 203.25
- Low
- 201.16
- High
- 204.20
- Объем
- 556
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 13.70%
- Годовое изменение
- 23.29%
