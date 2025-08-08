КотировкиРазделы
Валюты / NXST
Назад в Рынок акций США

NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A

202.95 USD 1.65 (0.81%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NXST за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 201.16, а максимальная — 204.20.

Следите за динамикой Nexstar Media Group Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости NXST

Дневной диапазон
201.16 204.20
Годовой диапазон
141.66 223.36
Предыдущее закрытие
204.60
Open
204.11
Bid
202.95
Ask
203.25
Low
201.16
High
204.20
Объем
556
Дневное изменение
-0.81%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
13.70%
Годовое изменение
23.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.