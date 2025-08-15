通貨 / NXST
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
206.40 USD 0.48 (0.23%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXSTの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり205.61の安値と209.44の高値で取引されました。
Nexstar Media Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXST News
- Disney (DIS) Faces Backlash as ABC Suspends ‘Jimmy Kimmel Live’ over Charlie Kirk Remarks - TipRanks.com
- Explainer-Were Jimmy Kimmel’s free speech rights violated when ABC canceled his show?
- Disney (DIS) Faces Boycott After Jimmy Kimmel Show Canceled - TipRanks.com
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- Hollywood comes to Kimmel’s defense after ABC pulls late-night show
- Disney’s ABC pulls Jimmy Kimmel Live! over Charlie Kirk killing comments
- ABC to indefinitely halt broadcasts of ’Jimmy Kimmel Live!’ after remarks about Kirk
- Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Presents at Bank of America 2025 Media, Communications &
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Guggenheim downgrades TEGNA stock rating to Neutral following Nexstar acquisition
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Nexstar stock price target raised to $250 from $225 at Benchmark
- Guggenheim raises Nexstar stock price target to $250 on TEGNA deal
- Nexstar's $3.5B Power Grab: The Local TV Takeover That Could Rewrite Broadcast History
- Nexstar-Tegna deal puts Trump move to eliminate broadcast ownership rules to the test
- Tegna stock hits 52-week high at $21.06
- Nexstar Media Group stock hits all-time high at 222.56 USD
- Nexstar to buy smaller rival Tegna for $3.54 billion in big local-TV deal
- TEGNA stock rises after Nexstar announces $6.2 billion acquisition deal
- Sinclair offers to merge TV business with Tegna, WSJ reports
- 'The Flash' Star Danielle Panabaker Says She Was Paid 'Less Than $10,000' For Arrowverse Crossovers Despite Working Twice As Hard - Nexstar Media Gr (NASDAQ:NXST)
- Kyivstar CEO says Russia-Ukraine peace deal would boost value after U.S. listing
1日のレンジ
205.61 209.44
1年のレンジ
141.66 223.36
- 以前の終値
- 205.92
- 始値
- 206.36
- 買値
- 206.40
- 買値
- 206.70
- 安値
- 205.61
- 高値
- 209.44
- 出来高
- 867
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 2.57%
- 6ヶ月の変化
- 15.63%
- 1年の変化
- 25.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K