NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A

206.40 USD 0.48 (0.23%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXSTの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり205.61の安値と209.44の高値で取引されました。

Nexstar Media Group Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
205.61 209.44
1年のレンジ
141.66 223.36
以前の終値
205.92
始値
206.36
買値
206.40
買値
206.70
安値
205.61
高値
209.44
出来高
867
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
2.57%
6ヶ月の変化
15.63%
1年の変化
25.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K