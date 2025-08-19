KurseKategorien
Währungen / NXST
Zurück zum Aktien

NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A

206.40 USD 0.48 (0.23%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NXST hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 205.61 bis zu einem Hoch von 209.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nexstar Media Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXST News

Tagesspanne
205.61 209.44
Jahresspanne
141.66 223.36
Vorheriger Schlusskurs
205.92
Eröffnung
206.36
Bid
206.40
Ask
206.70
Tief
205.61
Hoch
209.44
Volumen
867
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
2.57%
6-Monatsänderung
15.63%
Jahresänderung
25.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K