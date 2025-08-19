Währungen / NXST
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
206.40 USD 0.48 (0.23%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXST hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 205.61 bis zu einem Hoch von 209.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nexstar Media Group Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXST News
- Trump stellt Lizenzen von US-Sendern infrage
- Disney (DIS) Faces Backlash as ABC Suspends ‘Jimmy Kimmel Live’ over Charlie Kirk Remarks - TipRanks.com
- Explainer-Were Jimmy Kimmel’s free speech rights violated when ABC canceled his show?
- Disney (DIS) Faces Boycott After Jimmy Kimmel Show Canceled - TipRanks.com
- Boycott Disney over pulling Jimmy Kimmel? Why the company will likely fare better than Tesla and Bud Light did.
- ROUNDUP 3: Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt
- WDH 3/ROUNDUP/Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt
- WDH 2/ROUNDUP/Kimmels US-Talkshow wegen Kirk-Äußerungen vorerst abgesetzt
- Hollywood comes to Kimmel’s defense after ABC pulls late-night show
- Disney’s ABC pulls Jimmy Kimmel Live! over Charlie Kirk killing comments
- ABC to indefinitely halt broadcasts of ’Jimmy Kimmel Live!’ after remarks about Kirk
- Nexstar Media Group, Inc. (NXST) Presents at Bank of America 2025 Media, Communications &
- Sinclair Stock: Value Creation Time For Shareholders (NASDAQ:SBGI)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Guggenheim downgrades TEGNA stock rating to Neutral following Nexstar acquisition
- These 3 “Strong Buy” Value Stocks Have over 20% Upside, 8/20/2025, According to Analysts - TipRanks.com
- Nvidia To Rally More Than 22%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Allstate (NYSE:ALL), Custom Truck One Source (NYSE:CTOS)
- Nexstar stock price target raised to $250 from $225 at Benchmark
- Guggenheim raises Nexstar stock price target to $250 on TEGNA deal
- Nexstar's $3.5B Power Grab: The Local TV Takeover That Could Rewrite Broadcast History
- Nexstar-Tegna deal puts Trump move to eliminate broadcast ownership rules to the test
- Tegna stock hits 52-week high at $21.06
- Nexstar Media Group stock hits all-time high at 222.56 USD
- Nexstar to buy smaller rival Tegna for $3.54 billion in big local-TV deal
Tagesspanne
205.61 209.44
Jahresspanne
141.66 223.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 205.92
- Eröffnung
- 206.36
- Bid
- 206.40
- Ask
- 206.70
- Tief
- 205.61
- Hoch
- 209.44
- Volumen
- 867
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 2.57%
- 6-Monatsänderung
- 15.63%
- Jahresänderung
- 25.39%
