NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
205.92 USD 2.97 (1.46%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXST de hoy ha cambiado un 1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 202.57, mientras que el máximo ha alcanzado 209.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nexstar Media Group Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
202.57 209.14
Rango anual
141.66 223.36
- Cierres anteriores
- 202.95
- Open
- 202.66
- Bid
- 205.92
- Ask
- 206.22
- Low
- 202.57
- High
- 209.14
- Volumen
- 604
- Cambio diario
- 1.46%
- Cambio mensual
- 2.33%
- Cambio a 6 meses
- 15.36%
- Cambio anual
- 25.10%
