NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A

208.94 USD 2.54 (1.23%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXST a changé de 1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 204.50 et à un maximum de 209.71.

Suivez la dynamique Nexstar Media Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
204.50 209.71
Range Annuel
141.66 223.36
Clôture Précédente
206.40
Ouverture
206.89
Bid
208.94
Ask
209.24
Plus Bas
204.50
Plus Haut
209.71
Volume
722
Changement quotidien
1.23%
Changement Mensuel
3.83%
Changement à 6 Mois
17.05%
Changement Annuel
26.93%
20 septembre, samedi