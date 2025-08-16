Devises / NXST
NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
208.94 USD 2.54 (1.23%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NXST a changé de 1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 204.50 et à un maximum de 209.71.
Suivez la dynamique Nexstar Media Group Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
204.50 209.71
Range Annuel
141.66 223.36
- Clôture Précédente
- 206.40
- Ouverture
- 206.89
- Bid
- 208.94
- Ask
- 209.24
- Plus Bas
- 204.50
- Plus Haut
- 209.71
- Volume
- 722
- Changement quotidien
- 1.23%
- Changement Mensuel
- 3.83%
- Changement à 6 Mois
- 17.05%
- Changement Annuel
- 26.93%
20 septembre, samedi