NXST: Nexstar Media Group Inc - Class A
207.08 USD 1.16 (0.56%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXST para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 205.61 e o mais alto foi 207.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Nexstar Media Group Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
205.61 207.45
Faixa anual
141.66 223.36
- Fechamento anterior
- 205.92
- Open
- 206.36
- Bid
- 207.08
- Ask
- 207.38
- Low
- 205.61
- High
- 207.45
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- 2.91%
- Mudança de 6 meses
- 16.01%
- Mudança anual
- 25.80%
