NXDR hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedi 2.5400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 2.5100 - 2.9200 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 2.7600 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9165 değerine ulaştı. NXDR canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedi şu anda 2.5400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 37.30% ve USD değerlerini izler. NXDR hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

NXDR hisse senedi nasıl alınır? Nextdoor Holdings, Inc. hisselerini şu anki 2.5400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 2.5400 ve Ask 2.5430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9165 ve günlük değişim oranı -11.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte NXDR fiyat hareketlerini takip edin.

NXDR hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.5600 - 3.7150 ve mevcut fiyatı 2.5400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 2.5400 veya Ask 2.5430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 45.98% ve 6 aylık değişim oranı 37.30% değerlerini karşılaştırır. NXDR fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedi yıllık olarak 3.7150 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.5600 - 3.7150). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 2.7600 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nextdoor Holdings, Inc. performansını takip edin.

Nextdoor Holdings, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.5600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 2.5400 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.5600 - 3.7150 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki NXDR fiyat hareketlerini izleyin.