NXDR: ネクストドア・ホールディングス
NXDRの今日の為替レートは、-11.41%変化しました。日中、通貨は1あたり2.4100の安値と2.9200の高値で取引されました。
ネクストドア・ホールディングスダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
NXDR株の現在の価格は？
ネクストドア・ホールディングスの株価は本日2.4450です。2.4100 - 2.9200内で取引され、前日の終値は2.7600、取引量は11411に達しました。NXDRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ネクストドア・ホールディングスの株は配当を出しますか？
ネクストドア・ホールディングスの現在の価格は2.4450です。配当方針は会社によりますが、投資家は32.16%やUSDにも注目します。NXDRの動きはライブチャートで確認できます。
NXDR株を買う方法は？
ネクストドア・ホールディングスの株は現在2.4450で購入可能です。注文は通常2.4450または2.4480付近で行われ、11411や-14.51%が市場の動きを示します。NXDRの最新情報はライブチャートで確認できます。
NXDR株に投資する方法は？
ネクストドア・ホールディングスへの投資では、年間の値幅1.5600 - 3.7150と現在の2.4450を考慮します。注文は多くの場合2.4450や2.4480で行われる前に、40.52%や32.16%と比較されます。NXDRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ネクストドア・ホールディングスの株の最高値は？
ネクストドア・ホールディングスの過去1年の最高値は3.7150でした。1.5600 - 3.7150内で株価は大きく変動し、2.7600と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ネクストドア・ホールディングスのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ネクストドア・ホールディングスの株の最低値は？
ネクストドア・ホールディングス(NXDR)の年間最安値は1.5600でした。現在の2.4450や1.5600 - 3.7150と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。NXDRの動きはライブチャートで確認できます。
NXDRの株式分割はいつ行われましたか？
ネクストドア・ホールディングスは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、2.7600、32.16%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 2.7600
- 始値
- 2.8600
- 買値
- 2.4450
- 買値
- 2.4480
- 安値
- 2.4100
- 高値
- 2.9200
- 出来高
- 11.411 K
- 1日の変化
- -11.41%
- 1ヶ月の変化
- 40.52%
- 6ヶ月の変化
- 32.16%
- 1年の変化
- 32.16%
