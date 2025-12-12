- Visão do mercado
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
A taxa do NXDR para hoje mudou para -7.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.5100 e o mais alto foi 2.9200.
Veja a dinâmica do par de moedas Nextdoor Holdings, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de NXDR hoje?
Hoje Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) está avaliado em 2.5400. O instrumento é negociado dentro de 2.5100 - 2.9200, o fechamento de ontem foi 2.7600, e o volume de negociação atingiu 9165. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de NXDR em tempo real.
As ações de Nextdoor Holdings, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Nextdoor Holdings, Inc. está avaliado em 2.5400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 37.30% e USD. Monitore os movimentos de NXDR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de NXDR?
Você pode comprar ações de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) pelo preço atual 2.5400. Ordens geralmente são executadas perto de 2.5400 ou 2.5430, enquanto 9165 e -11.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de NXDR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de NXDR?
Investir em Nextdoor Holdings, Inc. envolve considerar a faixa anual 1.5600 - 3.7150 e o preço atual 2.5400. Muitos comparam 45.98% e 37.30% antes de enviar ordens em 2.5400 ou 2.5430. Estude as mudanças diárias de preço de NXDR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nextdoor Holdings, Inc.?
O maior preço de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) no último ano foi 3.7150. As ações oscilaram bastante dentro de 1.5600 - 3.7150, e a comparação com 2.7600 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nextdoor Holdings, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nextdoor Holdings, Inc.?
O menor preço de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) no ano foi 1.5600. A comparação com o preço atual 2.5400 e 1.5600 - 3.7150 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de NXDR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de NXDR?
No passado Nextdoor Holdings, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 2.7600 e 37.30% após os eventos corporativos.
