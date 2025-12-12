- Übersicht
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
Der Wechselkurs von NXDR hat sich für heute um -7.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.5100 bis zu einem Hoch von 2.9200 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nextdoor Holdings, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NXDR heute?
Die Aktie von Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) notiert heute bei 2.5400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 2.5100 - 2.9200 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 2.7600 und das Handelsvolumen erreichte 9165. Das Live-Chart von NXDR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NXDR Dividenden?
Nextdoor Holdings, Inc. wird derzeit mit 2.5400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 37.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NXDR zu verfolgen.
Wie kaufe ich NXDR-Aktien?
Sie können Aktien von Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) zum aktuellen Kurs von 2.5400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 2.5400 oder 2.5430 platziert, während 9165 und -11.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NXDR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NXDR-Aktien?
Bei einer Investition in Nextdoor Holdings, Inc. müssen die jährliche Spanne 1.5600 - 3.7150 und der aktuelle Kurs 2.5400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 45.98% und 37.30%, bevor sie Orders zu 2.5400 oder 2.5430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NXDR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nextdoor Holdings, Inc.?
Der höchste Kurs von Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) im vergangenen Jahr lag bei 3.7150. Innerhalb von 1.5600 - 3.7150 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 2.7600 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nextdoor Holdings, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nextdoor Holdings, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) im Laufe des Jahres betrug 1.5600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 2.5400 und der Spanne 1.5600 - 3.7150 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NXDR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NXDR statt?
Nextdoor Holdings, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 2.7600 und 37.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.7600
- Eröffnung
- 2.8600
- Bid
- 2.5400
- Ask
- 2.5430
- Tief
- 2.5100
- Hoch
- 2.9200
- Volumen
- 9.165 K
- Tagesänderung
- -7.97%
- Monatsänderung
- 45.98%
- 6-Monatsänderung
- 37.30%
- Jahresänderung
- 37.30%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh