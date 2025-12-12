- Обзор рынка
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
Курс NXDR за сегодня изменился на -11.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.4100, а максимальная — 2.9200.
Следите за динамикой Nextdoor Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NXDR сегодня?
Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) сегодня оценивается на уровне 2.4450. Инструмент торгуется в пределах 2.4100 - 2.9200, вчерашнее закрытие составило 2.7600, а торговый объем достиг 11411. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXDR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nextdoor Holdings, Inc.?
Nextdoor Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 2.4450. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.16% и USD. Отслеживайте движения NXDR на графике в реальном времени.
Как купить акции NXDR?
Вы можете купить акции Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) по текущей цене 2.4450. Ордера обычно размещаются около 2.4450 или 2.4480, тогда как 11411 и -14.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXDR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NXDR?
Инвестирование в Nextdoor Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.5600 - 3.7150 и текущей цены 2.4450. Многие сравнивают 40.52% и 32.16% перед размещением ордеров на 2.4450 или 2.4480. Изучайте ежедневные изменения цены NXDR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nextdoor Holdings, Inc.?
Самая высокая цена Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) за последний год составила 3.7150. Акции заметно колебались в пределах 1.5600 - 3.7150, сравнение с 2.7600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nextdoor Holdings, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nextdoor Holdings, Inc.?
Самая низкая цена Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) за год составила 1.5600. Сравнение с текущими 2.4450 и 1.5600 - 3.7150 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXDR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NXDR?
В прошлом Nextdoor Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7600 и 32.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 2.7600
- Open
- 2.8600
- Bid
- 2.4450
- Ask
- 2.4480
- Low
- 2.4100
- High
- 2.9200
- Объем
- 11.411 K
- Дневное изменение
- -11.41%
- Месячное изменение
- 40.52%
- 6-месячное изменение
- 32.16%
- Годовое изменение
- 32.16%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.