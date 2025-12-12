КотировкиРазделы
Валюты / NXDR
Назад в Рынок акций США

NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.

2.4450 USD 0.3150 (11.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NXDR за сегодня изменился на -11.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.4100, а максимальная — 2.9200.

Следите за динамикой Nextdoor Holdings, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NXDR сегодня?

Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) сегодня оценивается на уровне 2.4450. Инструмент торгуется в пределах 2.4100 - 2.9200, вчерашнее закрытие составило 2.7600, а торговый объем достиг 11411. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXDR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nextdoor Holdings, Inc.?

Nextdoor Holdings, Inc. в настоящее время оценивается в 2.4450. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.16% и USD. Отслеживайте движения NXDR на графике в реальном времени.

Как купить акции NXDR?

Вы можете купить акции Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) по текущей цене 2.4450. Ордера обычно размещаются около 2.4450 или 2.4480, тогда как 11411 и -14.51% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXDR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NXDR?

Инвестирование в Nextdoor Holdings, Inc. предполагает учет годового диапазона 1.5600 - 3.7150 и текущей цены 2.4450. Многие сравнивают 40.52% и 32.16% перед размещением ордеров на 2.4450 или 2.4480. Изучайте ежедневные изменения цены NXDR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nextdoor Holdings, Inc.?

Самая высокая цена Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) за последний год составила 3.7150. Акции заметно колебались в пределах 1.5600 - 3.7150, сравнение с 2.7600 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nextdoor Holdings, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nextdoor Holdings, Inc.?

Самая низкая цена Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) за год составила 1.5600. Сравнение с текущими 2.4450 и 1.5600 - 3.7150 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXDR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NXDR?

В прошлом Nextdoor Holdings, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 2.7600 и 32.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
2.4100 2.9200
Годовой диапазон
1.5600 3.7150
Предыдущее закрытие
2.7600
Open
2.8600
Bid
2.4450
Ask
2.4480
Low
2.4100
High
2.9200
Объем
11.411 K
Дневное изменение
-11.41%
Месячное изменение
40.52%
6-месячное изменение
32.16%
Годовое изменение
32.16%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.