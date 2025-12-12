- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
Le taux de change de NXDR a changé de -11.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.4100 et à un maximum de 2.9200.
Suivez la dynamique Nextdoor Holdings, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action NXDR aujourd'hui ?
L'action Nextdoor Holdings, Inc. est cotée à 2.4450 aujourd'hui. Elle se négocie dans 2.4100 - 2.9200, a clôturé hier à 2.7600 et son volume d'échange a atteint 11411. Le graphique en temps réel du cours de NXDR présente ces mises à jour.
L'action Nextdoor Holdings, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Nextdoor Holdings, Inc. est actuellement valorisé à 2.4450. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 32.16% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de NXDR.
Comment acheter des actions NXDR ?
Vous pouvez acheter des actions Nextdoor Holdings, Inc. au cours actuel de 2.4450. Les ordres sont généralement placés à proximité de 2.4450 ou de 2.4480, le 11411 et le -14.51% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de NXDR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action NXDR ?
Investir dans Nextdoor Holdings, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.5600 - 3.7150 et le prix actuel 2.4450. Beaucoup comparent 40.52% et 32.16% avant de passer des ordres à 2.4450 ou 2.4480. Consultez le graphique du cours de NXDR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nextdoor Holdings, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Nextdoor Holdings, Inc. l'année dernière était 3.7150. Au cours de 1.5600 - 3.7150, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 2.7600 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nextdoor Holdings, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nextdoor Holdings, Inc. ?
Le cours le plus bas de Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) sur l'année a été 1.5600. Sa comparaison avec 2.4450 et 1.5600 - 3.7150 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de NXDR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action NXDR a-t-elle été divisée ?
Nextdoor Holdings, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 2.7600 et 32.16% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 2.7600
- Ouverture
- 2.8600
- Bid
- 2.4450
- Ask
- 2.4480
- Plus Bas
- 2.4100
- Plus Haut
- 2.9200
- Volume
- 11.411 K
- Changement quotidien
- -11.41%
- Changement Mensuel
- 40.52%
- Changement à 6 Mois
- 32.16%
- Changement Annuel
- 32.16%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev