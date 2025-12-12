- Panoramica
NXDR: Nextdoor Holdings, Inc.
Il tasso di cambio NXDR ha avuto una variazione del -7.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.5100 e ad un massimo di 2.9200.
Segui le dinamiche di Nextdoor Holdings, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni NXDR oggi?
Oggi le azioni Nextdoor Holdings, Inc. sono prezzate a 2.5400. Viene scambiato all'interno di 2.5100 - 2.9200, la chiusura di ieri è stata 2.7600 e il volume degli scambi ha raggiunto 9165. Il grafico dei prezzi in tempo reale di NXDR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nextdoor Holdings, Inc. pagano dividendi?
Nextdoor Holdings, Inc. è attualmente valutato a 2.5400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 37.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di NXDR.
Come acquistare azioni NXDR?
Puoi acquistare azioni Nextdoor Holdings, Inc. al prezzo attuale di 2.5400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 2.5400 o 2.5430, mentre 9165 e -11.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di NXDR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni NXDR?
Investire in Nextdoor Holdings, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 1.5600 - 3.7150 e il prezzo attuale 2.5400. Molti confrontano 45.98% e 37.30% prima di effettuare ordini su 2.5400 o 2.5430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di NXDR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nextdoor Holdings, Inc.?
Il prezzo massimo di Nextdoor Holdings, Inc. nell'ultimo anno è stato 3.7150. All'interno di 1.5600 - 3.7150, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 2.7600 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nextdoor Holdings, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nextdoor Holdings, Inc.?
Il prezzo più basso di Nextdoor Holdings, Inc. (NXDR) nel corso dell'anno è stato 1.5600. Confrontandolo con gli attuali 2.5400 e 1.5600 - 3.7150 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda NXDR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di NXDR?
Nextdoor Holdings, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 2.7600 e 37.30%.
- Chiusura Precedente
- 2.7600
- Apertura
- 2.8600
- Bid
- 2.5400
- Ask
- 2.5430
- Minimo
- 2.5100
- Massimo
- 2.9200
- Volume
- 9.165 K
- Variazione giornaliera
- -7.97%
- Variazione Mensile
- 45.98%
- Variazione Semestrale
- 37.30%
- Variazione Annuale
- 37.30%
